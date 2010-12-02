В Харьковской обл. кредитование аграрного сектора выросло в 1,8 раза

Аграрии Харьковской области с начала 2010 года получили кредитов на 390 млн. грн. – в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Юрия САПРОНОВА.

По словами замгубернатора, увеличение кредитования сельхозпредприятий позволило улучшить их материально-техническую базу. Так, за январь-сентябрь 2010 года аграрные предприятия приобрели сельхозтехники на 250 млн. грн. – в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.