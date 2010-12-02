Потребность МинАП в средствах госбюджета составляет почти 24 млрд. грн. – Присяжнюк

Потребность Министерства аграрной политики Украины в средствах государственного бюджета 2011 года составляет почти 24 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА во время заседания Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

По словам министра, потребность Минагрополитики в средствах госбюджета на 2011 год

составляет 23 млрд. 988,1 млн. грн., из которых по программам поддержки развития

предприятий АПК – 15 млрд. 567,8 млн. грн. Вместе с тем, потребность в средствах общего фонда составляет 14 млрд. 917,6 млн. грн., из которых на программы поддержки развития предприятий АПК предусматривается направить 9 млрд. 298,3 млн. грн.

При этом министр сообщил, что общий объем финансирования аграрной отрасли в 2010 году составляет 117% по сравнению с объемом финансирования 2009 г. (8,5 млрд. грн.), а

объем поддержки развития предприятий АПК составляет 108% от объема финансирование 2009 года (4,9 млрд. грн.).