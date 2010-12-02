Временно запрещен ввоз в Украину продукции британской Belwood Foods Ltd, UK

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины временно приостановил с 22 ноября 2010 г. ввоз на территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения производства "Belwood Foods Ltd, UK" (Великобритания).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Кроме того, сообщается, что подготовлен проект распоряжения относительно временной приостановки ввоза на территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, производства "Nung Vuong Corporation" (Республика Вьетнам).

Также сообщается, что с 18 ноября т.г. временно приостановлен ввоз на территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, производства СП "Санта Бремор" (Беларусь).

Отмечается, что запреты введены в связи с несоответствием качества поставляемой продукции требованиям украинского законодательства.