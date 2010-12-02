РФ разрешила поставки рыбной продукции шести украинским предприятиям

Россельхознадзор разрешил поставки рыбной продукции в Российскую Федерацию шести украинским предприятиям. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что Госкомветмедицины продолжает работу по устранению несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Российской Федерации и Таможенного союза украинских перерабатывающих предприятий. В период с 13 по 24 сентября текущего года специалистами Россельхознадзора была проведена инспекция восьми украинских рыбодобывающих и рыбоперерабытывающих предприятий на предмет предоставления права экспорта своей продукции на территорию РФ. По результатам инспекции право экспорта своей продукции в Россию получило 6 предприятий: АОЗТ "Бастион" (Днепропетровская обл.); ООО "Аквафрост" (Одесская обл.); ООО "Интерфлот" (ООО "Інтерфлот-продукт") АР Крым; ООО "Исток" (Одесская обл.); ООО "Керчхолод" (АР Крым) и ООО "Международная группа морепродуктов" (Киевская обл.).

С целью недопущения срыва действующих контрактов Государственный комитет ветеринарной медицины письмом от 10 ноября 2010 г. обратился к Россельхознадзору с просьбой продолжения права экспорта рыбной продукции в РФ и в страны-члены Таможенного союза ряда украинских предприятий под гарантии украинской государственной службы ветеринарной медицины, до получения результатов по их инспекции. В частности, это касается ООО Торговый Дом "Фаворит" (АР Крым), ООО "Южная мануфактура "Пролив" (АР Крым), ООО "Керчьхолод" (АР Крым), ООО НПП "Восток" (АР Крым), ООО "Морская жемчужина" (АР Крым), ОАО "Симферопольский консервный завод им. Кирова" (АР Крым), ООО "Винницкий завод упаковочных изделий "ВИНТАР" (Винницкая обл.), ЧП "Симор" (Днепропетровская обл.), ООО "Море-2007" (Днепропетровская обл.), АОЗТ Компания "Бастион" (Днепропетровская обл.), ЧП "Руметаль" (Днепропетровская обл.), ООО "Рэвэга" (Житомирская обл.), ООО "САМ ФИШ (Житомирская обл.), ООО "Международная группа морепродуктов" (Киевская обл.), ООО "Исток" (Одесская обл.), ДП "Золотая Рыбка" (Одесская обл.), ООО "Аквафрост" (Одесская обл.), ПРАО "Производственное объединение "Одесский консервный завод" (Одесская обл.), ООО Рыбоконсервный завод "Экватор" (Харьковская обл.), ООО "Финвал-2006" (Черкасская обл.), ООО "Альфа-Этэкс» (Черкасская обл.), ООО "Антарктика" (г.Севастополь), ООО "Интерфлот" (г. Севастополь), ООО "Инрыбфлот" (г. Севастополь) и ООО "Интерфлот-продукт" (г. Севастополь).

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря т.г. право экспорта своей продукции в Российскую Федерацию имеют 41 украинское предприятие, в том числе 10 – молокоперерабатывающих, 5 – мясоперерабатывающих, 3 птицеперерабатывающих, 6 – рыбоперерабатывающих и 17 предприятий по производству кормов и кормовых добавок. Временные ограничения действуют относительно 16 украинских предприятий, в том числе, 4 – молокоперерабатывающих, 12 мясоперерабатывающих предприятий.