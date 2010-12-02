В следующем сезоне цены на овощи и картофель резко снизятся – эксперт

В сезоне-2011/2012 цены на овощи и картофель в Украине могут резко снизиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК во время работы седьмой международной конференции «Овощи и фрукты Украины-2010».

При этом, по мнению эксперта, в ближайшее время традиционные овощи, цены на которые уже сейчас на 40% выше, чем в прошлом, снова начнут расти в цене. Основной причиной прогнозируемого роста цен является недостаточное предложение продукции высокого качества в распоряжении отечественных аграриев.