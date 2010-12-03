Молокопереработчики Луганской обл. снизили цены на свою продукцию - АМКУ

Молокопереработчики Луганской области выполнили рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и снизили оптово-отпускные цены на свою продукцию.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Луганском областном территориальном отделении АМКУ.

Так, подешевели: сыр твердый – на 15%, масло сливочное – на 2-5%, творог – на 4%, сметана – на 3%, молоко – на 3%. Также ООО СФ «Агроукрптаха» выполнило рекомендации и снизило отпускные цены с 18,40 грн. до 17,50 грн. за 1 кг на мясо бройлера I категории.

Территориальное отделение также направило рекомендации о снижении цен на эту продукцию в торговых сетях и продуктовых магазинах.