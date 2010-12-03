В Житомирской области возобновят работу 4 льнозавода

В Житомирской области в 2011 году с целью дальнейшего возрождения льноводства будут введены в строй 4 льнозавода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Житомирской облгосадминистрации сообщил председатель ОГА Сергей РЫЖУК.

"Мы сейчас возобновляем работу четырех льнозаводов - Емильчинского, Новоград-Волынского, Коростышевского и Володарско-Волынского, закупаем оборудование с тем, чтобы в следующем году посеять несколько тысяч гектаров льна и переработать его, обеспечив потребителей области и Украины натуральными тканями", - сказал он.

(Таким образом, в регионе будут действовать 7 льноперерабатывающих предприятий –УНИАН.)

Губернатор отметил, что "власти региона наметили много направлений работы, развивая ряд запущенных ранее отраслей, которые будут поднимать область на более высокий уровень развития экономики".

По его словам, в целом в Житомирской области за 9 месяцев текущего года запущено в действие 156 новых предприятий, где получили работу 11,5 тысяч человек.

С. РЫЖУК напомнил, что аграрии Житомирской области возрождают стратегическую в советские времена для региона отрасль - льноводство.

По словам начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николая ДИДКОВСКОГО, специалисты управления разработали и разослали аграриям рекомендации по выращиванию льна-кудряша.

"Тут мы преследовали, прежде всего, цель не потерять технологии", - сказал Н.ДИДКОВСКИЙ.

Данной культурой засеют весной тысячи гектаров сельхозпредприятия Новоград-Волынского, Бердичевского, Радомышльского, Емильчинского и Коростышевского и других районов.