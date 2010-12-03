"ПфаннерБар" сократил переработку сырья на 22,7%

"ПфаннерБар" в 2010 году сократил переработку сырья на 22,7%, или на 10 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом - до 34 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с председателем Винницкой облгосадминистрации сообщил инвестор и собственник ООО «ПфаннерБар» Эльмар ШНАЙДЕР.

По его словам, сокращение показателей обусловлено нехваткой сырья.

«В 2010 году собственное производство составило 13,5 тыс. тонн собственных яблок. Из этих 13,5 тыс. тонн половина была сортовые яблоки, а другая половина пошла на переработку», - сказал Э.ШНАЙДЕР.

Он отметил , что в последующие годы планируется высаживать до 200 тысяч новых деревьев ежегодно. "У нас широкая программа по развитию бизнеса, и мы всегда ищем новые площади, и хотели бы развивать наше производство», - сказал Э.Шнайдер.

В свою очередь губернатор Винницкой области Николай ДЖИГА заявил, что готов предоставлять земли под высадку садов. «Мы можем предоставить вам площади под высадку садов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «ПфаннерБар» планирует через 5 лет полностью обеспечивать производство собственным сырьем.

Справка УНИАН. Название компании и торговой марки «Pfanner» происходит от фамилии основателей бизнеса - Германа и Фердинанды Пфаннер, которые в 1854 году купили небольшую винодельню-пивоварню на западе Австрии, где перерабатывали яблоки и делали вино. Первый фруктовый сок был изготовлен на предприятии в 1933 году, с чего и началась история торговой марки «Pfanner».

На украинский рынок предприятие пришло в 1999 году, когда на базе Барского консервного завода (Винницкая область) было открыто перерабатывающее производство, выпускавшее яблочные соковые концентраты.

«Pfanner» владеет двумя заводами в Австрии, и по одному в Германии, в Украине и Италии. Продукция компании экспортируется в 70 стран мира.