Сахзаводы уже произвели почти 1,5 млн. т свекловичного сахара

Сахарные заводы Украины, по данным на 2 декабря т.г., произвели 1 млн. 486 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года против 1 млн. 197 тыс. тонн, произведенных на эту же дату в 2009 году.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 13,08 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 9,12 млн. тонн на аналогичную дату 2009 года.

На 2 декабря т.г. заводами переработано 12,78 млн. тонн свеклы (в 2009 г. – 8,71 млн. тонн).

Отмечается, что сахаристость свеклы ниже прошлогоднего показателя и составляет 15,31% (в 2009 г. – 16,8%).

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступили 73 сахарных завода (в 2009 г. – 56 заводов). На сегодня работает 15 заводов (в 2009 г. – 11), 58 заводов уже завершили производство (2009 г. – 45).

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем