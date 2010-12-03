Минагрополитики инициирует создание единого госреестра животных

Министерство аграрной политики инициирует создание единого государственного реестра животных. Соответствующий проект приказа «Об утверждении Положения о едином государственном реестре животных» опубликован на официальном сайте ведомства.

Документом предлагается поручить Государственному предприятию "Агентство по идентификации и регистрации животных" обеспечить создание и ведение Единого государственного реестра животных, до 1 января 2011 года перенесения базы данных Реестра животных в базу данных Единого государственного реестра животных и ввод в действие Единого государственного реестра животных, а также организацию изготовления и снабжения бланков регистрационных документов Единого государственного реестра животных.

Отмечается, что реестр животных создается с целью контроля за перемещениями животных внутри страны и при их экспорте и импорте; содействия охране территории Украины от заноса и распространения возбудителей болезней и оптимизации планирования ветеринарно-санитарных мероприятий; усиления контроля за ветеринарно-санитарным состоянием и происхождением продукции животноводства; а также для обеспечения потребителей животноводческой продукции оперативной и надежной информацией относительно происхождения продукции животноводства, ее качества и безопасности. Также цель создания реестра – получение данных относительно поголовья, пола, возраста, породной принадлежности, местонахождения животных для улучшения управления и прогнозирования рынков продукции животноводства.

Авторы считают, что объединение в единой базе данных сведений об идентифицированных животных, владельцах/держателях, хозяйствах содержания, перемещениях животных – до момента забоя, даст возможность оперативного выявления, локализации и ликвидации болезней животных, опасных для животных и людей, которые могут негативно влиять на здоровье людей при применении сырья, полученного от зараженных животных.