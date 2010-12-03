Резкое снижение температур не оказало негативного влияния на озимые – Гидрометцентр

Резкое снижение температур, отмечавшееся на территории Украины, не оказало негативного влияния на озимые культуры.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Похолодание было кратковременным, и там, где были наиболее ощутимые морозы – до 24-27 градусов: Черниговская, Сумская, Волынская, Ровенская области, там установился снежный покров достаточно надежный, и никакой угрозы для озимых это снижение не имело», - сказала она.

В других областях похолодание было кратковременным и не настолько резким. «Почва была еще теплая, а озимые погибают, когда погибает узел кущения, находящийся на глубине 3 см. А такого снижения не было», - добавила эксперт.

По словам Т.АДАМЕНКО, погода, установившаяся сегодня, нормальная для данного периода. «У нас период осенней вегетации затянулся почти на месяц, что дало возможность озимым подрасти и приобрести нормальное для перезимовки состояние. Сейчас прекращение вегетации – это вовремя и нормально. Пока мы не видим никаких угроз», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, по данным регионов Украины, на 26 ноября т.г. всеми категориями хозяйств посеяно 8,3 млн. га озимых зерновых.