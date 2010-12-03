Евгений Черняк вошел в тройку лучших ТОП-менеджеров Украины

В ТОП-3 наиболее успешных ТОП-менеджеров Украины за 2010 год по версии журнала «Компаньон» вошли Юрий КОСЮК (Мироновский Хлебопродукт), Игорь ЛИТОВЧЕНКО («Киевстар») и Евгений ЧЕРНЯК («Хортиця»). Согласно рейтингу, именно они продемонстрировали высокие бизнес-результаты своих компаний и были высоко оценены остальными участниками рынков.

Экспертам предлагалось оценить претендентов по двум комплексным качественным показателям: успешность за минувшие 12 месяцев и авторитет в бизнес-среде. Оценки выставлялись по десятибалльной шкале. Набранные баллы суммировались, и на основании итогового количества производилось ранжирование. Главными экспертами рейтинга стали сами топ-менеджеры, включенные в первоначальный список. Еще 12 анкет заполнили бизнес-консультанты и редакторы Companion Group.

В общем итоге Евгений ЧЕРНЯК вошел в ТОП-3 лучших управленцев страны. Его компания продемонстрировала существенный рост продаж на экспортных рынках, а сам Е.ЧЕРНЯК в очередной раз подтвердил статус не только самого успешного ТОП-менеджера, но и одного из крупнейших меценатов страны.



Справочно: Евгений Черняк - бизнесмен и меценат. В течение пяти лет входит в тройку лучших ТОП-менеджеров Украины, по версии деловой прессы. Основатель одного из крупнейших благотворительных фондов страны - "Патриот Запорожья". Преподаватель Украинской Высшей Школы Бизнеса по социальной ответственности компаний. Активно развивает Национальной заповедник Хортица, занимается возвращением из-за рубежа реликвий, связанных с украинским казачеством.