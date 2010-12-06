Аграрии Тернопольской области завершили уборку кукурузы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, кукуруза обмолочена на площади 60,8 тыс. га (100%), намолочено 330,9 тыс. т при урожайности 54,4 ц/га.

По сравнению с прошлым годом урожайность уменьшилась на 9,1%, или на 5,5 ц/га. «На уменьшение урожайности повлияли дожди во время цветения, что привело к пустозерности, резкое изменение температур, когда после длительной жары осенью стремительно похолодало», – объяснила М. ДЕРМАНСКАЯ.

Она также добавила, что в октябре часто были заморозки на почве, в результате те сорта, которые еще полностью не созрели, так и засохли.