Аграрии Тернопольской области завершили уборку кукурузы
Аграрии Тернопольской области завершили уборку кукурузы.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, кукуруза обмолочена на площади 60,8 тыс. га (100%), намолочено 330,9 тыс. т при урожайности 54,4 ц/га.
По сравнению с прошлым годом урожайность уменьшилась на 9,1%, или на 5,5 ц/га. «На уменьшение урожайности повлияли дожди во время цветения, что привело к пустозерности, резкое изменение температур, когда после длительной жары осенью стремительно похолодало», – объяснила М. ДЕРМАНСКАЯ.
Она также добавила, что в октябре часто были заморозки на почве, в результате те сорта, которые еще полностью не созрели, так и засохли.