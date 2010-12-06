«Инко-Фуд-Украина» запустит мясоперерабатывающий завод в Бердичеве через 11 месяцев

Польская компания «Инко-Фуд-Украина» планирует запустить новый мясоперерабатывающий завод в г. Бердичев Житомирской области через 11 месяцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Бердичевский городской голова Василий МАЗУР.

По его словам, на заводе будет трудиться 600 человек».

Более подробно об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК на торжествах по случаю отмечаемого завтра в Украине Дня органов местного самоуправления.

Он уточнил, что завод строят в районе бывшего военного городка, в него вложено 22 млн. евро иностранных инвестиций.

"Таким образом, житомирские власти принимают меры для возрождения животноводства в регионе ",- добавил губернатор.

Кроме того, по словам С. РЫЖУКА, "руководство области получило личное распоряжение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА принять срочные меры для возрождения животноводства в регионе и прекращения процессов вырезания скота".

При этом С. РЫЖУК отметил, что облгосадминистрацией уже приняты такие меры, первой из которых является строительство указанного завода.

Это предприятие после окончания строительства в 2011 году вместе с действующим Новоград-Волынским мясокомбинатом будет задействовано в новой схеме контрактного сотрудничества с аграриями.

Схема предусматривает подписание договоров с селянами, чтобы они не вырезали скот, а выращивали его. "Не режь теленка, на тебе комбикорма, на тебе определенный аванс, корми его, а мы приедем и купим у селянина его теленка или кабана, повезем на бойню и не будем покупать ту сосиску, сардельку и то мясо, которое по двадцать лет лежало в Америке или в Австралии и которое не ест ни кот, ни собака", - сказал С. РЫЖУК.

Таким образом , отметил он, в регионе будет поддержан отечественный производитель АПК.

Напомним, уже несколько лет в Житомирской области существует проблема сокращения КРС.

3 ноября т.г. польская компания "Инко-Фуд-Украина" заложила первый камень на строительстве нового современного мясоперерабатывающего предприятия в Бердичеве.

Сметная стоимость строительства завода составляет 124 млн. грн. Плановая мощность предприятия - 2,2 тыс. тонн мясопродукции в месяц.

Справка УНИАН. Польская компания "Инко-Фуд-Украина" специализируется на производстве мясопродуктов.