Харьковская ОГА подпишет меморандум о взаимопонимании с крупнейшими рынками

До конца года Харьковская облгосадминистрация подпишет меморандум о взаимопонимании, который позволит сдержать рост цен на продукты, со всеми крупнейшими рынками области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации по экономическим вопросам Юрий САПРОНОВ.

Он подчеркнул, что до 30% стоимости продуктов на рынках области - «это коррупционная составляющая», в которой задействованы «почти все территориальные государственные структуры», в том числе милиция, ГАИ, руководство рынков и ветеринарная служба.

Замгубернатора подчеркнул, что меморандум предназначен для борьбы с коррупционной составляющей ценообразования на рынках Харьковской области, и после его подписания стоимость основных продуктов питания снизится в среднем на 15%.

По его словам, меморандум должны подписать около 20 рынков в Харькове и все крупнейшие рынки области. Положения этого документа во многом совпадают с положениями Меморандума, подписанного 3 декабря с представителями производителей пищевых продуктов и основными торговыми сетями Харькова.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Харькове подписан Меморандум взаимопонимания между Харьковской облгосадминистрацией, представителями государственных органов контроля, производителями основных продовольственных товаров, субъектами оптовой торговли и сетями супермаркетов продовольственного профиля. Производители, согласно пунктам Меморандума, обязуются обеспечить стабильные оптово-отпускные цены на основные продукты питания, а оптовые предприятия - минимальные оптовые наценки на указанную в Меморандуме продукцию.

Руководители сетей супермаркетов обязуются максимально избавляться от посредников, отдавать предпочтение при заключении договоров на поставку продукции непосредственно ее производителям.

В свою очередь, облгосадминистрация обеспечит поддержку предприятиям в решении их проблем, а также будет способствовать интервенции продовольственной продукции из государственных резервов.