Черкасский облсовет утвердил программу развития молочного скотоводства на 2,5 млрд. грн.

Черкасский областной совет утвердил программу развития в области молочного скотоводства на 2010-2020 годы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского облсовета.

В программе предполагается до 2020 года довести производство молока всеми категориями хозяйств до 900 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше уровня производства в 2009 году. Программой предусмотрены основные мероприятия и механизмы реализации программы, способы увеличения притока инвестиций, улучшение организации ведения селекционно-племенной работы, кормопроизводства, а также организационное, научное и информационное обеспечения выполнения программы.

Сумма капиталовложений для выполнения программы составляет 2,5 млрд. грн.

По словам главы Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА, есть вероятность, что эта программа будет финансироваться из государственного бюджета - о таких планах говорилось во время недавнего разговора губернатора с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.