Хозсуд Киева возбудил дело о банкротстве ГАК «Хлеб Украины»

Хозяйственный суд города Киева возбудил дело о банкротстве государственной акционерной компании «Хлеб Украины» по иску компании F.J. Elsner & Co Gesellschaft mbH (Австрия).

Об этом УНИАН сообщила юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы австрийской компании.

Основанием для заявления стало невыполнение договорных обязательств ГАК «Хлеб Украины».

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1000 от 22 августа 1996 года.

На начало 2010 года ГАК включала 125 дочерних предприятий, из которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.