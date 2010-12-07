Кабмин планирует продлить действие квот на экспорт зерна до конца марта 2011 года

Кабинет Министров Украины планирует продлить действие квот на экспорт зерна до 31 марта 2011 года.

Проект соответствующего постановления, которым вносятся изменения в постановление №938 от 4 октября 2010 года и отменяется постановление №1046 от 10 ноября 2010 года, размещен на сайте Министерства экономики.

Документом предлагается также увеличить размер квот на экспорт пшеницы с 500 тыс. тонн до 1 млн. тонн и кукурузы – с 2 до 3 млн. тонн. Также предлагается сократить срок распределения квот с 15 до 7 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Украина продлит квоты на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года (июль 2010 г. – июнь 2011 г.). Он напомнил, что квоты введены до конца 2010 года.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.