В Житомирской области создадут молочные кооперативы.

Об этом корреспонднту УНИАН сегодня сообщили в прес-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на губернатора области Сергея РЫЖУКА.

По его словам, " цены на моко являются очень важным вопросом, в стороне от которого не должны стоять председатели сельсоветов региона".

При этом С. РЫЖУК уточнил, что названные молочные коопреативы призваны дать стабильный доход аграриям от произведенного собственными силами молока.

Он напомнил также, что область намерена " мощно работать отноительно развития молочного скотоводства в личных крестьянских хозяйствах, для чего властями региона закуплено за средства областного бюджета с начала года 70 индивидуальных доильных апаратов и роздано селянам, содержащих четверо и больше коров". В следующем году эта работа будет продолжена.

При этом С. РЫЖУК призвал органы местного самоуправления приложить усилия к формированию справедливых для аграриев цен на молоко в регионе.

"Один платит полторы гривны за килограмм молока, другой - две гривны., тогда как мы должны понимать, при создании молоных кооперативов каждый аграрий сможет диктовать молокоперерабатывающему предприятию цены на молоко",- сказал С. РЫЖУК.

Для этого он рекомендовал местным органам самоуправления сел провести активную работу по созданию таких кооперативов на Житомирщине.

"Мы, власти, вам в этом поможем - разработаем устав кооператива, посодействуем в изготовлении других документов, печатей ", - добавил он.

С.РЫЖУК собщил также , что после создания таких кооперативов его председатель будет согласовывать цены на молоко с предприятиями и селянами, а также подписывать договора на его закупку.

"Одним словом, будет иметь рычаги влияния на руководителей молокозаводов и отстаивать интересы селян",- сказал губернатор.

Как сообщили УНИАН с главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации, за 10 месяцев года в агроформированиях Житомирской области производство молока выросло на 1,4 % – до 78,6 тыс. тонн. Лучше всего работают в этом направлении в селянско - фермерском хозяйстве имени Мичурина Ружинского района. Там за 11 месяцев этого года от каждой коровы из 168 надоено в среднем по 7076 кг. молока, что на 40 кг больше аналогичного периода прошлого года.

Также в ноябре т. г. агроформирования Андрушевского, Брусиловского и Житомирского районов ежедневно превышают прошлогодние показатели по производству молока в среднем на 39-15 центнеров.

На начало ноября т. г. молоко 1 сорта в сельхозпредприятиях области закупалось по средневзвешенной цене в 3687 гривен за тонну, что на 3% больше, чем в летом и на 86 % больше аналогичного показателя 2009 года. Средняя закупочная цена по Украине на начало ноября т. г. составляла 3627 грн. за тонну. В октябре этого года в области наблюдалось уменьшение закупочных цен на молоко в личных крестьянских хозяйствах Житомирщины- по средневзвешенной цене в 2800 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Сельхозпредприятими Житомирской области ежедневно вырабатывается 2174 ц молока, что на 201 ц больше аналогичного прошлогоднего показателя.