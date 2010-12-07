Сергей Мельник назначен председателем госслужбы по охране прав на сорта растений

Кабинет министров Украины назначил Сергея МЕЛЬНИКА председателем Государственной службы по охране прав на сорта растений. Соответствующее распоряжение от 6 декабря 2010 г. № 2185-р опубликовано на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, С.МЕЛЬНИК ранее занимал должность первого заместителя министра аграрной политики Украины.

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