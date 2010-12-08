Черкасский хлебокомбинат открыл кредитную линию в "Проминвестбанке" на 35 млн.грн.

ПАО "Проминвестбанк" открыло ОАО "Черкасский хлебокомбинат" кредитную линию на 35 млн. грн. под 17,5% годовых до 30 сентября 2013 года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН управляющий отделения "Проминвестбанка" в г. Черкассы Валерий ТКАЧЕНКО, за эти средства предприятие, соответственно инвестиционной программе, планирует приобрести новую линию по выпуску хлеба для цеха №3 и новое оборудование для участка упаковки продукции, в цехе №2 руководство завода планирует реконструировать линию по производству булочной продукции. Также предприятие имеет намерение приобрести 9 машин для развозки собственной продукции. Стоимость чистых активов эмитента, рассчитанных на начало отчетного года, составляет 4 млн. 018 тыс. грн. Стоимость активов эмитента, рассчитанных на начало отчетного года, составляет 112 млн. 248 тыс. грн. Соотношение суммы кредита к стоимости активов на начало отчетного года - 31,18%.

Справка УНИАН. ОАО "Черкасский хлебокомбинат" входит в корпорацию "Формула вкуса". Основная продукция - хлеб, удельный вес в объеме производства которого составляет около 80%. Булочные и сдобные изделия составляют 17,5% объема производства, кондитерские - 1,1%. Основные рынки сбыта: Черкасская, Днепропетровска, Киевская, Полтавская и Черниговская области.