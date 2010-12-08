На Волыни пресечена деятельность группы мошенников-"фермеров"

На Волыни работники налоговой службы выявили преступную группу, которая создавала фиктивные фермерские предприятия, чтобы скрыть собственную незаконную деятельность и осуществлять финансовые махинации.

Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Волынской области.

На сегодняшний день уже задокументировано 9 эпизодов создания фиктивных предприятий в составе одной организованной преступной группы.

По информации налоговиков, трое сообщников в сфере аграрного бизнеса создавали фиктивные фермерские предприятия, которые предоставляли услуги по "минимизации" налогов, конвертировали средства в наличность и служили для получения кредитов путем обмана и злоупотребления доверием. Кроме того, через фиктивное предпринимательство легализировались доходы, полученные преступным путем.

Первый факт нарушения налогового законодательства одним из руководителей сельскохозяйственного предприятия сотрудники налоговой милиции задокументировали в начале 2010 года. Тогда правоохранители установили, что директор частного предприятия зарегистрировал фермерское хозяйство на подчиненного работника, который, как выяснили оперативники, не намеревался хозяйничать. Однако по требованию директора предприятие получило в одном из государственных банков кредит более чем на 1 млн. грн. Еще 1,6 млн. грн. кредитных средств этому хозяйству выдал коммерческий банк. В качестве залогового имущества в кредитных договорах фигурировали техника и крупный рогатый скот, которых на самом деле не существовало.

В то же время ряд отдельно созданных фиктивных фермерских хозяйств "обслуживал" деятельность конвертационного центра с оборотом, по предварительным оценкам, в пределах 20 млн. грн.

Незаконные операции изучают следователи прокуратуры и налоговой милиции.