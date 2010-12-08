Действие квот на экспорт зерна продлено до конца марта 2011 года

Кабинет Министров Украины продлил действие квот на экспорт зерна из Украины до конца марта 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также он сообщил, что размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, а кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

«Мы продлили квоты до марта и увеличили размер квот на 1,5 млн. тонн», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Украина продлит квоты на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года (июль 2010 г. – июнь 2011 г.).

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.