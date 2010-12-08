Завтра в Крыму ожидается до 19° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода с объяснениями, дожди, в Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом.

Только в южной части и большинстве восточных областей - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Временами туман. Ветер юго-западный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, на западе и юге местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; в Закарпатье и в южной части ночью 5-10° тепла, днем 10-15°, в Крыму до 19°.

В Киевской области в четверг временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.