В Житомирской обл. впервые предусмотрят в райбюджетах средства на поддержку фермеров

В Житомирской области впервые в 2011 году предусмотрят в бюджетах районов средства на поддержку фермерских и личных крестьянских хозяйств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на губернатора области Сергея РЫЖУКА.

По словам губернатора, он дал соответствующие рекомендации председателям райгосадминистраций и председателям сельских и поселковых советов.

С.РЫЖУК уточнил, что речь идет о суммах в 80-100 тыс. грн. на каждый район.

Он отметил, что за эти средства "возникнет возможность настоящим хозяевам закупить телят у тех аграриев, которые не могут их содержать".

"Особенно это касается зоны Полесья, где в Житомирской области имеются в наличии тысячи гектаров природных пастбищ и есть возможность до глубокой осени выпасать скот при минимуме затрат ", - добавил С.РЫЖУК.

Председатель Житомирской ОГА сообщил также о намерениях властей региона как можно скорее возродить животноводство. Для этого в области разработана соответствующая областная программа и несколько вариантов бизнес-проектов, также предусмотрят средства в областном бюджете и попросят у правительства.

Средства пустят на возмещение процентов по кредитам аграриям, а также на приобретение техники и оборудования для животноводства.

"Мы создадим все условия таким хозяевам, которые действительно имеют желание работать. Понятно, что в таких начинаниях первую скрипку должны играть председатели советов разных уровней ", - добавил С.РЫЖУК.

Ранее он сообщал, что для развития животноводства в области привлечены отечественные и иностранные инвесторы, которые создают в разных районах области четыре новых фермы на тысячу голов КРС.