Минэкономики 18 декабря начинает прием заявок на импорт сахара-сырца

Прием заявок на получение лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты общим объемом 15 тыс. тонн происхождением из новых стран – поставщиков начнется с 18 декабря 2010 года.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, прием заявок будет проводиться согласно приказу министерства от 20 января 2009 г. № 15 “О порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты”.

Кроме того, в соответствии с обнародованной информацией относительно состояния использования высвобожденной тарифной квоты на импорт в Украину сахара-сырца из тростника на 2010 год Минэкономики продолжает прием заявок на получение лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах перераспределенных неиспользованных объемов тарифной квоты общим объемом 6 млн. 433 тыс. 756 тонн происхождением из Колумбии и 2 млн. 82 тыс. 929 тонн – происхождением из Перу.