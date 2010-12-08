В Черниговской области подорожали хлеб, подсолнечное масло, сахар

В Черниговской области в ноябре т.г. подорожали хлеб, масло, сахар, в то же время подешевели животные жиры, свинина, фрукты и овощи. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

На потребительском рынке области в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 11,8%) подешевели животные жиры, на 5,5–3,9% – яйца, фрукты, свинина; на 1,3-0,9% – рис и овощи.

В то же время, на 0,8–1,9% подорожали хлеб, макаронные изделия, кисломолочная продукция, кондитерские изделия из сахара и муки, говядина, подсолнечное масло, сахар; на 3,2–5,8% – молоко, сыры, маргарин.

Алкогольные и табачные изделия выросли в цене на 1,8%, в том числе алкогольные изделия – на 2,7%, табачные изделия – на 0,9%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались на уровне предыдущего месяца. Рост цен в сфере здравоохранения на 2,4% обусловлен, в первую очередь, подорожанием фармацевтической продукции (на 3,5%) и амбулаторных услуг (на 1,4 %).

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% состоялось, главным образом, за счет подорожания топлива и масел (на 0,6%), а также ростом стоимости услуг автодорожного пассажирского транспорта (на 0,4%).

Индекс потребительских цен (инфляции) в ноябре 2010 года в Черниговской области составлял 100,2%, в Украине – 100,3%. С начала года в области – 108,5%, в Украине – 108,2%.