В Житомирской области нет оснований для роста цен на хлеб - ОГА

В Житомирской области нет оснований для роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, властями региона приняты меры для недопущения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Для этого на днях на Черняховском комбинате хлебопродуктов состоялось выездное совещание по вопросам бесперебойного обеспечения хлебопекарных предприятий области мукой из Аграрного фонда.

При этом Н. ДЕЙСАН уточнил, что совещание провели с участием руководителей хлебопекарных предприятий региона и областных служб АПК Житомирщины. На нем кроме названной задачи, также поставлено задание бесперебойной работы комбината и своевременного поступления муки помола Черняховского КХП на хлебзаводы региона.

Н.ДЕЙСАН сказал, что крупнейший в стране Черняховский КХП в этом году на непродолжительное время был приостановлен, но сейчас уже успешно работает.

"Сегодня при всем том, что мы в регионе и стране получили высокий урожай зерновых, уже есть серьезная проблема поставки муки на хлебзаводы. Поэтому хлебзаводы региона высказали намерение тесного сотрудничества с Черняховским комбинатом хлебопродуктов, мы также решили вопрос перемещения зерна Аграрного фонда из сертифицированных складов на этот комбинат, так как этот вопрос долго не был решен и требовал дополнительных затрат", - сообщил Н.ДЕЙСАН.

Он также сказал, что власти Житомирщины сделают все для того, чтобы зерно Аграрного фонда не вышло за пределы региона ( в другие области для помола, как это часто происходило ранее). "Это позволит нам предотвратить рост цен на хлеб ", - подчеркнул Н.ДЕЙСАН.

Напомним, что в ноябре т. г. благодаря получению хлебопекарными предприятиями Житомирщины интервенционной муки из Аграрного фонда, оптово-отпускные цены на хлеб в регионе удерживались на прежнем уровне (на начало ноября хлебзаводы области получили из Аграрного фонда 1829 тонн пшеничной и 776 тонн ржаной муки).

Справка УНИАН. В настоящее время имуществом Черняховского комбината хлебопродуктов управляет Госкомрезерв.