«Крафт Фудз Украина» инвестирует 40 млн. долл. в Тростянецкую шоколадную фабрику

ЗАО «Крафт Фудз Украина» намерено инвестировать 40 млн. долл. в развитие производственных мощностей Тростянецкой шоколадной фабрики «Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на территории фабрики уже начато строительство бисквитного цеха.

По словам директора шоколадной фабрики Игоря ХАРЧЕНКО, новый бисквитный цех откроется в третьем квартале 2011 года, а в декабре на прилавках уже появится новая продукция – печенье, канапе, бисквиты.

Расширение производства позволит создать 400 новых рабочих мест в Тростянце и еще 450 рабочих мест для смежных обслуживающих компаний, которые будут предоставлять услуги по транспортным перевозкам продукции и обслуживанию территории предприятия.

Председатель правления ЗАО «Крафт Фудз Украина» Юрий ЛОГУШ заявил, что предприятие намерено и дальше развивать мощности в Тростянце. По его словам, за последний год в Сумской области ощутимо улучшился инвестиционный климат, и если за 15 лет существования предприятия в модернизацию производственных мощностей Тростянецкой шоколадной фабрики было инвестировано около 50 млн. долл., то в этом году предприятие готово вложить 40 млн. долл.

Справка УНИАН. ЗАО «Крафт Фудз Украина» – украинское предприятие, которое входит в группу компаний «Крафт Фудз Инк.», второго в мире производителя продуктов питания. В состав компании входят Тростянецкая шоколадная фабрика «Украина» и Вышгородский филиал по производству чипсов и фасовке кофе.