В Хмельницкой области больше всего подорожали овсянка, молоко и сахар

В Хмельницкой области в ноябре 2010 года больше всего подорожали овсяные хлопья, молоко и сахар, подешевели – рыба, гречка и фрукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

По данным облстата, в целом в ноябре по сравнению октябрем т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области выросли на 1%.

В частности, овсяные хлопья, молоко и маргарин выросли в цене на 8,2-12,2%, подсолнечное масло, сахар, йогурт, яйца – на 2,5-7,5%. Вместе с тем, подешевели рыба и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, сало, гречневая крупа, фрукты, животные жиры – на 0,9-2,8%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом повысились на 0,3%, на что повлияло подорожание каменного угля на 3,1%.

В сфере здравоохранения рост цен на 0,2% обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 0,4%.

Вследствие снижения стоимости технического обслуживания и ремонта автомобилей на 4,3% индекс цен на транспорт в целом в ноябре составил 99,9%. При этом цены на бензин повысились на 1%.

Удешевление услуг связи на 0,6% в основном связано со снижением тарифов на услуги Интернета на 4,2%.

Справка УНИАН. В ноябре 2010 года индекс потребительских цен в Хмельницкой области составил 100,7%, с начала года – 109,7%.