Кондитеры повышают цены на продукцию в связи с ростом цен на сырье – участник рынка

Кондитеры повышают цены на свою продукцию в связи с ростом цен на сырье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе корпорации «Бисквит-Шоколад», по мнению президента корпорации Аллы КОВАЛЕНКО, неурожай, причиной которого стало засушливое лета, продолжает оказывать большое влияние на цены кондитерских изделий и подталкивает их к росту.

Она отметила, что с лета практически все сырье, закупаемое кондитерами на внутреннем рынке, значительно подорожало. Из-за дефицита подсолнечника цена на семена подскочила практически в два раза, а разные виды жиров подорожали на 30-50% и продолжают расти в цене, что не может не сказываться на стоимости таких жироемких изделий, как вафли, печенье, некоторые виды конфет.

Также в текущем году не произошло сезонного спада цен на сахар, который обычно связан с началом сезона сахароварения. «Как правило, цена на сахар с началом переработки свеклы падает на 50%. В этом году впервые за много лет она не только не снизилась, но даже выросла. По сравнению с началом сезона сахароварения цена увеличилась примерно на 10% и, судя по всему, на этом не остановится. Закономерный процесс, учитывая, что урожайность свеклы в нашем регионе, например, упала практически втрое», – отметила А.КОВАЛЕНКО.

Кроме того, на 20-30% выросла цена на сухое молоко, а патока в связи с неурожаем кукурузы подорожала на 20%. Мука с августа т.г. выросла в цене на 40-45% из-за подорожания зерна нового урожая.

«Ситуация серьезная, думаю, никто в отрасли не предполагал такого расклада на рынке сырья. Все это вынудило нашу компанию с августа постепенно поднять на 4-10%, в зависимости от вида продукции, свои отпускные цены. Мы не исключение – цены на кондитерские изделия подняли все производители. Но даже этот шаг не компенсирует взлета цен на сырье, мы вынуждены уменьшать свою рентабельность», – отметила президент «Бисквит-Шоколада».

Также она сообщила, что до нового года компания, реагируя на складывающуюся ситуацию, будет вынуждена повысить цены еще примерно на 2-3%.

А.КОВАЛЕНКО отметила, что в этих условиях проявляется тревожная тенденция роста импорта кондитерских изделий в Украину. «Уже по итогам девяти месяцев этого года импорт вырос на 37%, тогда как экспорт украинской сладкой продукции увеличился только на 13%. В абсолютных цифрах баланс, конечно, для нас положительный: 290,7 тыс. тонн экспорта против 34,6 тыс. тонн импорта. Но настораживают темпы роста импортных поставок на фоне подорожания украинского сырья», – отметила А.КОВАЛЕНКО.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2009 году предприятия корпорации выпустили 59,5 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 4% больше, чем в 2008 году. В денежном выражении объем производства вырос на 20% и составил 683,4 млн. грн. Объем реализации в 2009 году составил 684,6 млн. грн.