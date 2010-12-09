В Закарпатье подтоплены свыше 1100 домохозяйств, разрушены 5 мостов
По состоянию на 17.00 в Закарпатской области из-за ненастья подтоплены 1117 домохозяйств в 8 районах.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧСУ в Закарпатской области Федор ФИЛИП.
По его информации, подтопления зафиксированы на территории Виноградовского, Воловецкого, Межгорного, Хустского, Тячевского, Иршавского, Раховского и Мукачевського районов.
Также подтоплены 121 га сельскохозяйственных угодий, повреждены свыше 305 погонных метров берегоукреплений и 6 тысяч погонных метров автодорог.
Кроме того, по данным Ф.ФИЛИПА, разрушены 4 железобетонных и 1 деревянный мосты.
Без электроснабжения остаются восемь населенных пунктов, приостановлена робота Хустского и Межгорного водозаборов.
К ликвидации последствий ненастья привлечены 1129 чел. и 235 единиц техники.