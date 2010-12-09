Цена на молочное сырье в третьем квартале выросла против прошлого года на 104% - эксперт

В третьем квартале 2010 г. цена на молочное сырье в Украине выросла против прошлого года на 104%. Об этом говорится в сообщении председателя правления предприятия «Пирятинский сырзавод», входящего в состав холдинга «Молочный альянс», Виктора ГАРКУШИ, опубликованном в газете «Зоря Полтавщины».

По его словам, сегодня стоимость молочной продукции существенно отстает от стоимости сырья.

«Сырье подорожало на 104%, а цена на изготовленную нами продукцию выросла на 48%. таким образом стоимость продукции значительно отстает от стоимости сырья», - сказал В.ГАРКУША.

Он считает, что сегодня в Украине сформирована необоснованно высокая цена на сырье, которое в готовой продукции составляет 80%.

«Сейчас наш завод покупает молоко от сельхозпроизводителей по 3,2-4,0 грн. за килограмм, а от населения по 2,5-3,0 грн, в то же время, например, в Польше цена на это же сырье составляет 0,26 евро или 2,86 грн.», - сказал В.ГАРКУША.

Справка УНИАН. ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), входящее в пятерку крупнейших производителей твердых сыров, было создано в конце 2004 года в результате реорганизации коллективного предприятия "Пирятинский сырзавод". Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой "Молочный шлях".

ЗАО «Пирятинский сырзавод» в 2008 году произвело 15 815 т сычужных сыров, что больше по сравнению с 2007 годом на 12,6%, и плавленых – 1 834 т (больше на 43,2%).

ЗАО "Пирятинский сырзавод" входит в ЗАО "Молочный альянс", созданное в июне 2006 г. в качестве холдинговой компании. "Молочный альянс" также объединяет Баштанский сырзавод, Яготинский маслозавод, Городенковский и Новоархангельский сырзаводы и торговый дом "Эталон".