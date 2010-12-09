Сумская и Курская области подписали соглашение о сотрудничестве в АПК

Сумская область и Курская область Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса в рамках деятельности Еврорегиона «Ярославна».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, документ подписали руководители комитета агропромышленного комплекса, комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области и Главного управления агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации во время заседаний рабочих групп Курской и Сумской областей и Совета Еврорегиона «Ярославна», состоявшихся в Рыльском районе Курской области.

Как сообщил во время заседания председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ, внешнеторговый оборот Сумской и Курской областей за 9 месяцев 2010 года увеличился на 16% и составляет 27 млн. долл. США. Однако, по убеждению чиновника, «потенциальные возможности взаимодействия используются не полностью, в частности требует активизации совместная работа в АПК и перерабатывающей отрасли».

В ходе заседания был обсужден круг вопросов взаимодействия приграничных областей в сфере экономики, экологии, молодежной политики, культуры и спорта. По результатам встречи был подписан также план работы Еврорегиона «Ярославна» на 2011 год и протокол об установлении побратимских связей между Конишевским районом Курской области и Кролевецким районом Сумской области. На данный момент уже подписано 12 протоколов о дружбе и партнерстве между районами и городами Курской и Сумской областей.

