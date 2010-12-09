В Закарпатье из зоны подтоплений отселены более 200 жителей

В Закарпатье уже отселены 202 жителя домов, которые попадают в зону подтоплений, и еще 1 тыс. человек – готовятся.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС в Закарпатской области.

В Центре пропаганды напомнили, что утром в селе Вильхивцы Тячевского района Закарпатской области подмыто почти сто метров мокрого подкоса правобережной дамбы на р. Тересва, из-за чего существует опасность прорыва длиной 40-50 метров.

«Если дамбу прорвет, а такая вероятность очень высока, учитывая погодные условия, то могут быть подтоплены 305 домохозяйств на восьми улицах населенного пункта», - сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

Сейчас, по его словам, продолжается отселение этих людей.

Для действий в вероятных зонах возможного подтопления проведены расчеты и приведены в готовность силы и средства МЧС.

В Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области также утверждают, что ситуация с паводком сейчас контролируется. Население районов области постоянно информируется о сложившейся ситуации и мерах, предпринимаемых властью для нормализации обстановки.

Справка УНИАН. По состоянию на 17.00 9 декабря в Закарпатье подтоплены 1 тыс. 117 жилых домов, разрушены 5 мостов и 6 километров дорог.

К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий привлечены 1129 человек и 235 единиц техники от служб жизнеобеспечения.