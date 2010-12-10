В Харьковской области подорожало молоко, подешевели – яйца

В Харьковской области в ноябре 2010 года больше всего подорожало подсолнечное масло и молоко, подешевели – яйца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в ноябре т.г. продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в целом на 0,4%.

Хлеб и хлебопродукты выросли в цене на 0,2%, молоко – на 2,9%, сыр и творог – на 1,8%, сливочное масло – на 0,9%, подсолнечное масло – на 2,2%. При этом подешевели другие крупяные продукты – на 0,3%, мясо и мясопродукты – на 1%, рыба и рыбные продукты – на 0,8%, яйца – на 10%, фрукты – на 0,1%, овощи – на 4,4%, сахар – на 0,2%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в целом на 1,3% в основном за счет подорожания алкогольных напитков и сигарет с фильтром.

Одежда и обувь подорожали в целом на 1% из-за подорожания одежды на 1% и обуви – на 0,9%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,1% в основном из-за подорожания товаров для содержания и ремонта жилья, каменного угля.

Предметы домашнего потребления, бытовая техника и текущее содержание жилья стали дороже на 0,9%. Услуги транспорта подорожали на 0,7% в основном из-за подорожания бензина на 1,4%.

Отдых и культура стали дороже на 0,8% в основном из-за подорожания газет, услуг кабельного телевидения и спортивных услуг.

Услуги в сфере образования выросли в цене на 0,1%. Услуги ресторанов и отелей подорожали на 0,2% из-за подорожания питания в ресторанах. Разные товары и услуги выросли в цене на 0,1% из-за подорожания ювелирных изделий из золота. Услуги здравоохранения стали подорожали на 0,8%.

Справка УНИАН. В ноябре т.г. индекс потребительских цен в Харьковской области составил 100%.