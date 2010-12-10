В Тернопольской обл. подорожали капуста и маргарин, подешевели – яйца и свинина

В Тернопольской области в ноябре больше всего подорожала капуста и маргарин, подешевели – яйца и свинина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом на потребительском рынке области в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%.

В частности, в ноябре по сравнению с октябрем цены на капусту выросли на 18,4%, маргарин подорожал на 7,7%, молоко – на 3%, сыр и мягкий сыр (творог) – на 1,9%.

На 1,9-1,6% стали дороже хлеб, растительное масло и макаронные изделия. На 5,3% и 1,6% соответственно выросли цены на бананы и яблоки.

В то же время на 7,5% подешевели яйца, свинина – на 1,8%.

Алкогольные напитки, табачные изделия стали дороже на 2,1%, в т.ч. алкогольные напитки – на 2,2%.

Рост цен на одежду и обувь на 0,4% в основном связан с подорожанием одежды на 0,5%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,1%, в т.ч. плата за горячую воду и отопление – на 0,8%.

В сфере здравоохранения снижение цен на 0,4% обусловлено в первую очередь уменьшением стоимости фармацевтической продукции на 0,7%.

Рост цен на транспорт в целом на 0,9% связан в первую очередь с подорожанием топлива и масел на 2,2%.

Справка УНИАН. В ноябре индекс цен в Тернопольской области по сравнению с октябрем составил 100,3%, с начала года – 107,4%

Индекс потребительских цен в 1-м квартале составил в области 103%, за 1-м полугодие – 102,2%, в 3-м квартале – 106,4%.