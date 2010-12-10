В Житомирской области для фермеров в 2011 году выделят 8,2 млн. грн.

Из бюджета Житомирской области в 2011 году на развитие фермерских хозяйств впервые будет выделено 8,2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на ее председателя Сергея РЫЖУКА.

По его словам, вопрос поддержки фермерских и личных крестьянских хозяйств сегодня «является вопросом продбезопасности страны». При этом он уточнил, что указанные средства получат отобранные управлением АПК на конкурсной основе 10 пилотных фермерских хозяйств области из 35, изъявивших желание.

Подобную практику формирования сырьевых зон предложат практически для всех отраслей пищеперерабатывающей промышленности области. Для этого до конца декабря т.г. власти региона проведут встречи с руководителями молокоперерабатывающих предприятий, льноводами, производителями сахара и другими.

Вчера С.РЫЖУК уже провел в облгосадминистрации в закрытом режиме такое совещание с руководителями мясоперерабатывающих предприятий, в ходе которого обсуждался вопрос организации выращивания мясного сырья КРС в личных крестьянских хозяйствах и формирования сырьевых зон мясоперерабатывающих предприятий области.