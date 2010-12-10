На одного жителя Житомирской обл. ежегодно вырабатывается меньше половины нормы мяса

На одного жителя Житомирской области ежегодно вырабатывается меньше половины нормы мяса и мясопродуктов.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника этого управления Николая ДИДКОВСКОГО.

По его словам, ситуация с обеспечением мясопродуктами населения Житомирщины является неудовлетворительной.

Он отметил, что согласно статистических данных, в среднем на одного жителя региона в области производят ежегодно 36 кг. мяса в забойном весе при научно обоснованной норме в 85 кг в год.

Причиной этого является сложившаяся негативная тенденция, согласно которой мясоперерабатывающие предприятия области видят успех своего бизнеса только в заготовке готовой живности или использовании импортного мясного сырья сомнительного качества.

Так, с начала года в область завезли 1237 тонн м’яса и мясного срыья - 52 тонн свинины из Бразилии импортировал «Новорад-Волынский мясокомбинат», 20 тонн охложденной свинины из Польши - ООО «Мясо Полесья», 40 тонн польского сала - ЗАО «Житомирский мясокомбинат», 857,7 тонн мясопродуктов импортировано ООО «Унипром" и другими подобными предприятиями .

Для улучшения ситуации в регионе мясоперерабатывающие предприятия создадут сырьевые зоны и проведут контрактацию скота. Кроме того, на базе личных крестьянских хозяйств Житомирщины сформируют кооперативы как единую производственную перерабатывающую и сбывающую сырье структуру и примут другие меры, направленные на улучшение ситуации.