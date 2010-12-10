В Харьковской области производство мяса увеличилось на 2%

В Харьковской области за январь-ноябрь 2010 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года производство мяса всех видов (в живой массе) увеличилось на 1,7% - до 103,4 тыс. т.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Главного управления статистики в Харьковской области.

Производство яиц от птиц всех видов за 11 месяцев увеличилось на 9,0% - до 990,2 млн. шт. При этом производство молока всех видов в Харьковской области в отчетный период сократилось на 2,2% и составило 436,0 тыс. т.