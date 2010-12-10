В Житомирской обл. внедрят канадскую практику объединения всех отраслей АПК

В Житомирской области внедрят канадскую практику объединения всех отраслей произзводства, переработки и реализации продукции АПК в единую технологическую цепь.

Об этом кореспонденту УНИАН сегодня сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА со ссылкой на зампредседателя Житомирской облгосадминистрации Николая ДЕЙСАНА.

«Мы тешим себя мыслью, что крупнотоварное производство решит все проблеммы АПК области и страны», - сказал Н. ДЕЙСАН, выступая вчера на закрытом совещании по вопросам АПК в облгосадминистрации.

При этом он подчеркнул, что названная точка зрения, по его мнению, является ошибочной, поскольку на внедрение крупнотоварного производства в стране и области нужно время и большие средства.

«Так, в Канаде крупними кооперативами считаются те, которые содержат около 800 голов КРС. В целом, средний раз мер молочного кооператива там составляет 54 коровы», - рассказал Н. ДЕЙСАН, вернувшийся недавно из Канады.

Он добавил, что в Канаде в этих кооперативах содержится в мясной и молочный скот.

Н.ДЕЙСАН убежден, что подобная практика реальна для внедрения в Олевском, Лугинском, Народичском и других районах Житомирщины, богатых на большие массивы кормовых угодий ( там также есть крупные земельне участки, находящиеся вне обработки и вне аренды-УНИАН).

«В Канаде торговая надбавка на готовой продукции - не більше 70% от стоимости сырья, а у нас в стране- значительно більше»,- сказал зампредседателя Житомирской ОГА по вопросам АПК. « Если за килограмм молока там товаропроизводителю платят 0,9 канадских доллара то в торговле, которая также частично ему принадлежит, килограмм молока продают за 1,4 доллара или на 50% дороже», - добавил он.

В связи с эти Н.ДЕЙСАН предложил перенять в АПК Житомирской области канадскую практику объединения всех отраслей производства аграрной продукции в единую технологическую цепь.

Напомним, что в конце ноября т. г. власти Житомирской области подписали меморандум о сотрудничестве с канадским Правительством провинции Саскачеван. Для этого с 21 по 27 ноября т. г. делегация Житомирской области по приглашению руководства провиници Саскачеван (Канада - УНИАН) посетила Канаду во время проведения в городе Риджайна сельскохозяйственной выставки Саnadian Western Agribition. Этот документ направлен на углубление существующего уже экономического и технологического сотудничества между Украиной и Канадой.Согласно подписанному документу, Житомирщина и провинция Саскачеван будут сотрудничать в сфере АПК путем обмена специалистами для лучшего понимания практики ведения сельского хозяйства как в Украине, так и в Канаде.

Речь идет также о обмене сельскохозяйственными технологиями, опытом ведения животноводства, организации сельскохозяйственных ярмарок . Кроме того, меморандум направлен на развитие торговли сельскохозяйственными товарами и налаживание прямых контактов между государственными и

частными структурами аграрной сферы. Также область и процинция Саскачеван будут налаживать сотрудничество в выращивании сельхозкультур, в сфере сельскохозяйственных биотехнологий и управлении сельским хозяйством .