Профильные ассоциации просят Кабмин увеличить финансирование АПК в госбюджете-2011

Профильные ассоциации агропромышленного комплекса обратились к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой внести изменения в проект государственного бюджета Украины на 2011 год и увеличить финансирование АПК.

«В проекте государственного бюджета на 2011 год поддержка предусматривается лишь 10,7 млрд. грн., в том числе за счет общего фонда Госбюджета – лишь 690 млн. грн. Проектом госбюджета-2011 вообще не предусматривается финансирование ряда крайне важных программ, которые содействовали развитию отдельных отраслей сельского хозяйства в последние годы», - говорится в письме, текстом которого располагает УНИАН.

При этом профильные ассоциации не поддерживают намерения Минфина включить средства от „однопроцентного сбора” в общий фонд Госбюджета-2011 и предлагают сохранить действующий порядок его зачисления и предусмотреть ориентировочный объем поступлений в сумме 735 млн. грн.

Также они требуют увеличения расходов из общего фонда до 5,5 млрд. грн. «При этих условиях будет возможность направить усилия на улучшение ситуации в молочном и мясном скотоводстве, наладить возмещение субъектам хозяйствования расходов на строительство животноводческих ферм и комплексов в объеме 1 млрд. грн.», - отмечается в письме.

Кроме того, ассоциации просят обеспечить предоставление государственной поддержки предприятиям АПК через механизм удешевления кредитов в объеме не меньше 1,8 млрд. грн., на создание оптовых рынков сельскохозяйственной продукции – 300 млн. грн. Они отмечают, что бюджетная животноводческая дотация и государственная поддержка производства продукции растениеводства проектом Госбюджета-2011 не предусмотрена вообще. «Поддерживаем предложение Министерства аграрной политики Украины предусмотреть по этим программам не меньше 2 млрд. грн., а также частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного

производства в сумме 160 млн. грн.», - говорится в обращении.

При этом указывается, что создание новых животноводческих комплексов и ферм нуждается в обеспечении „Украгролизинга” нетелями, коровами и оборудованием с последующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга, и под эту программу нужно предусмотреть не меньше 200 млн. грн.

Также отмечается, что в Украине началось создание сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. В текущем году на эти цели израсходовано свыше 40 млн. грн. «Работа эта только начинается, потому отсутствие средств по этой программе вызывает серьезное неудовлетворение крестьян. Необходимо предусмотреть предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам в сумме не меньше 100 млн. грн.», - сказано в письме.

Данное обращение подписали председатель Аграрного союза Украины Геннадий НОВИКОВ, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай МИРКЕВИЧ и президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО.