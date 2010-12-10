Продление квотирования экспорта приведет к снижению цен на зерновые на 15-20% - эксперт

Продление квотирования экспорта приведет к снижению цен на зерновые на 15-20% .

Такое мнение УНИАН сообщил аналитик ИК BG Capital Дмитрий УШЕНКО.

«Пролонгация приблизила украинское правительство к достижению его главной цели - обузданию цен на продукты питания, и в конечном итоге приведет к снижению цен на зерновые на 15-20% к концу первого квартала 2011 года, что наряду с недавними «новшествами» по возмещению НДС при экспорте зерновых станет очередным «ударом по карману» отечественных аграриев», - отмечается в сообщении инвестиционной компании.

Д.УШАКОВ отметил, что первая попытка обуздать рост цен на зерновые, предпринятая правительством еще в середине октября в виде введения квот на экспорт до конца года, оказалась неудачной. Фермеры предпочли придержать зерно до конца года, чтобы после отмены квот реализовать урожай по рыночным ценам. Активность на рынке сильно снизилась, при этом ценовая конъюнктура осталась почти неизменной.

По его мнению, теперь аграрии будут вынуждены распродавать запасы в срочном порядке, поскольку физически не смогут придержать объемы зерна до конца первого квартала 2011 года (отмены квот) без существенного снижения его качества и даже потери части урожая. Кукуруза, например, запасы которой будут самыми большими, менее устойчива при хранении по сравнению с другими зерновыми культурами. Разумеется, некоторые объемы зерновых могут быть вывезены вне квот в страны ЗСТ, однако данный механизм, скорее всего, будет реализовываться государственными операторами и по ценам ниже рыночных. Более того, в преддверии весенней посевной в первом квартале 2011 года, а также учитывая уже ставший традиционным недостаток банковского кредитования для финансирования оборотного капитала, большинство фермеров будут распродавать остатки зерна всем возможным покупателям и по любым ценам, чтобы обеспечить необходимый финресурс.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.