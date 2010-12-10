Предприятия Винницкой обл. за 11 месяцев сократили производство муки на 10%

В январе-ноябре этого года производство муки предприятиями Винницкой области сократилось на 10,3% или 15,339 тыс. тонн, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года, – до 133,562 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Сокращение производства муки в январе-ноябре 2010 г. состоялось в связи со снижением запаса продовольственного зерна у аграриев.

В ноябре текущего года, по сравнению с октябрем, производство муки предприятиями Винницкой области увеличилось на 1,95% или 0,237 тыс. тонн – до 12,360 тыс. тонн, а по сравнению с ноябрем 2009 года производство муки сократилось на 6,49% или 0,858 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством муки в Винницкой области занимается 14 предприятий.