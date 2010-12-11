ЕС предлагает Украине отказаться от защищенных географических названий продуктов

Европейский Союз предлагает Украине отказаться от использования защищенных в ЕС географических названий продуктов в течение 5-10 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании очередного раунда переговоров по зоне свободной торговли.

По его словам, это предложение на нынешнем этапе неприемлемо для Украины, поскольку не предусматривает никаких компенсаций украинским производителям, котоорым придется нести затраты на ребрендинг или возможное перепрофилирование производства.

«Это называется: мы вам разрешаем 5-10 лет нести затраты, а потом еще и запрещаем производить и экспортировать», - сказал заместитель министра.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что украинская сторона в ходе переговоров пытается добиться от европейцев ответа на вопрос, каким образом украинские обязательства будут трансформироваться в расширение доступа на рынок украинским производителям. По его словам, вопрос защищенных географических названий остается одним из самых сложных на переговорах.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года. С 2008 года начались переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составной частью соглашения об ассоциации. Стороны планируют завершить переговоры до лета 2011 года.