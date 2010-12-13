На Харьковщине СЭС сняла с реализации 180 тонн опасных продуктов

На Харьковщине областная санитарно-эпидемиологическая станция за январь-ноябрь 2010 года сняла с реализации 180 тонн недоброкачественных и опасных в эпидемическом отношении продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе областной СЭС сообщили, что в целом за 11 месяцев текущего года специалисты провели свыше 15 тыс. проверок и зарегистрировали нарушение требований санитарного законодательства почти при каждом втором обследовании.

С начала года на нарушителей наложено 7103 штрафа на сумму почти 1 млн. грн. За реализацию недоброкачественной продукции применены 1396 финансовых санкций на сумму 123 тыс. грн., прекращена эксплуатация 2387 объектов повышенного эпидемиологического риска. Кроме того, 25 дел по результатам проверок СЭС поданы на рассмотрение в органам прокуратуры.