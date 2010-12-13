Перерабатывающие предприятия Винницкой обл. сократили производство кормов на 24%

В январе-ноябре 2010 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 23,771%, или 8,385 тыс. тонн, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года - до 23,771 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, сокращение производства кормов в области в январе-ноябре т.г. состоялось в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В частности, в ноябре т.г. по сравнению с октябрем производство возросло на 21,08%, или 0,468 тыс. тонн – до 2,688 тыс. тонн, а по сравнению с ноябрем 2009 г. производство кормов сократилось на 4,1%, или на 1,115 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2010 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 28,17%, или 8,27 тыс. тонн, по сравнению с январем-октябрем 2009 года - до 21,083 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимается 6 предприятий.