АМК заявляет о снижении розничных цен на молочные продукты и мясо птицы на 5-25%

В Украине состоялось снижение розничных цен на молочные продукты и мясо птицы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, это стало результатом выполнения требований комитета основными производителями этой продукции и торговыми сетями.

По информации АМК, розничная цена молочной продукции в торговых сетях снижена в среднем на 10-15%, на твердый сыр – до 25%.

В частности, цены на молоко, сливочное масло, сметану снизились в среднем на 10% в Кировоградской области, на 8% – в Житомирской, Закарпатской, Одесской областях, на 5% – в Харьковской, Запорожской, Луганской областях и т.д.

Розничные цены на твердый сыр снизились в среднем на 15% в Днепропетровской и Хмельницкой области, на 10% – в Харьковской, Луганской, Одесской, Черниговской области. Наибольшее снижение розничной цены зафиксировано в Ривненской области.

Кроме того, цены на охлажденное мясо птицы в розничной сети снизились в среднем на 5%.

Вместе с этим, реагируя на требования АМК, такие крупнейшие торговые сети, как ООО «Metro Cash & Carry Украина», ОАО «АТБ-маркет», ООО «ПАККО-холдинг», ООО «ЭККО», ООО «Фудмаркет», ООО «Ашан Украина», ООО «Адвентис» и ЗАО «Фуршет» обязались обеспечивать экономически обоснованные цены на упомянутую продукцию и заключать прямые контракты на поставку товара с производителями.