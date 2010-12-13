В Винницкой области сократилось производство жирных сыров почти на 40%

В январе-ноябре 2010 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области сократили производство жирных сыров на 39,6%, или на 5,170 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 7,886 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Он отметил, что спад производства жирных сыров в области в январе-ноябре т.г. связан с подорожанием закупочных цен на сырье.

В частности, в ноябре 2010 г. по сравнению с ноябрем 2009 г. производство жирных сыров предприятиями Винницкой области сократилось на 53,5%, или на 0,359 тыс. тонн, а по сравнению с октябрем 2010 г. сокращение производства составило 61,62%, или 0,501 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области произвели 6,761 тыс. тонн жирных сыров, что на 40,12%, или на 4,529 тыс. тонн меньше, чем в январе-сентябре 2009 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Вапнярский молокозавод, Бершадский молокозавод. В целом производством жирных сыров в Винницкой области занимается 12 предприятий, кисломолочной продукции - 9. На долю предприятий производителей молочной продукции в Винницкой области приходится около 15% общеукраинского объема.