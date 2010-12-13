В Харьковской обл. производство сельхозпродукции сократилось на 14%

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в Харьковской области за январь-ноябрь этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 14%, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях – на 16,2%, в хозяйствах населения – на 12,1%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление статистики в Харьковской области.

За январь-ноябрь 2010 года, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, производство мяса всех видов (в живой массе) увеличилось на 1,7% - до 103,4 тыс. т. Производство яиц от птиц всех видов увеличилось на 9% - до 990,2 млн. шт. При этом производство молока всех видов в Харьковской области в отчетный период сократилось на 2,2% и составило 436,0 тыс. т.